«Клипперс» не будут торопить Пола Джорджа с возвращением после травмы. Форвард может вернуться во втором раунде плей-офф

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Баскетбол

«Клипперс» не собираются торопить звездного форварда Пола Джорджа с возвращением в состав после травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

«Даже если он попытается вернуться, но не будет к этому готов, мы не допустим подобную ситуацию. Сперва он должен приблизиться к ста процентам и исключить возможность рецидива», – сказал Лю.

В первом раунде плей-офф «Клипперс» сыграют против «Финикса», стартовая встреча серии состоится в воскресенье.

Как сообщает инсайдер The Athletic Лоу Мюррэй, форвард может вернуться во втором раунде плей-офф, если «Клипперс» удастся пройти «Санз».

Джордж выбыл из строя 21 марта, когда получил растяжение связки колена в игре с «Оклахомой».

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3 комментария

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Goshan700
ничеси у них там оптимизм
+1
0
+1
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ierdnA
Уточните какого года
+3
-1
+2
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jason82
Жаль второго раунда не будет!
+7
-1
+6
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