«Клипперс» не собираются торопить звездного форварда с возвращением в состав после травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Клипперс» .

«Даже если он попытается вернуться, но не будет к этому готов, мы не допустим подобную ситуацию. Сперва он должен приблизиться к ста процентам и исключить возможность рецидива», – сказал Лю.

В первом раунде плей-офф « » сыграют против « », стартовая встреча серии состоится в воскресенье.

Как сообщает инсайдер The Athletic Лоу Мюррэй, форвард может вернуться во втором раунде плей-офф, если «Клипперс» удастся пройти «Санз».

Джордж выбыл из строя 21 марта, когда получил растяжение связки колена в игре с «Оклахомой».

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