«Клипперс» не будут торопить Пола Джорджа с возвращением после травмы. Форвард может вернуться во втором раунде плей-офф
«Клипперс» не собираются торопить звездного форварда Пола Джорджа с возвращением в состав после травмы.
Об этом рассказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.
«Даже если он попытается вернуться, но не будет к этому готов, мы не допустим подобную ситуацию. Сперва он должен приблизиться к ста процентам и исключить возможность рецидива», – сказал Лю.
В первом раунде плей-офф «Клипперс» сыграют против «Финикса», стартовая встреча серии состоится в воскресенье.
Как сообщает инсайдер The Athletic Лоу Мюррэй, форвард может вернуться во втором раунде плей-офф, если «Клипперс» удастся пройти «Санз».
Джордж выбыл из строя 21 марта, когда получил растяжение связки колена в игре с «Оклахомой».
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