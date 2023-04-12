Командам НБА разрешат начинать переговоры со своими свободными агентами через день после окончания финальной серии

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал новое изменение в коллективном соглашении между НБА и профсоюзом игроков, которое вступит в силу в сезоне-2023/24.

Команды смогут вступать в переговоры со своими свободными агентами через день после последнего матча финальной серии плей-офф в июне – на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас.

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