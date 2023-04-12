Командам НБА разрешат начинать переговоры со своими свободными агентами через день после окончания финальной серии

Теги НБА Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал новое изменение в коллективном соглашении между НБА и профсоюзом игроков, которое вступит в силу в сезоне-2023/24.

Команды смогут вступать в переговоры со своими свободными агентами через день после последнего матча финальной серии плей-офф в июне – на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас.

Локаута не будет! НБА и игроки договорились: новые правила контрактов, турнир в середине сезона, награды привяжут к числу игр

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Логично. Сезон закончился - можно думать о следующем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий