«Лейкерс» будет сложно предложить Остину Ривзу больше 60 млн долларов (Шэмс Чарания)

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » будет сложно сохранить , если защитник получит от другого клуба предложение на 60-70 миллионов долларов.

«Остин Ривз заявил, что хочет играть за «Лейкерс».

У «Лейкерс» будет возможность подписать его на рынке свободных агентов, но они будут ограничены. Они смогут предложить ему максимум четыре года и около 50-60 миллионов долларов. Посмотрим, сделают ли они ему предложение, или ему придется попытать удачу на рынке.

Если он получит от другого клуба предложение на сумму 60-70 миллионов, «Лейкерс» будет сложно повторить такое предложение», – сказал Чарания.

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