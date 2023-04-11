«Лейкерс» будет сложно предложить Остину Ривзу больше 60 млн долларов (Шэмс Чарания)

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс» будет сложно сохранить Остина Ривза, если защитник получит от другого клуба предложение на 60-70 миллионов долларов.

«Остин Ривз заявил, что хочет играть за «Лейкерс».

У «Лейкерс» будет возможность подписать его на рынке свободных агентов, но они будут ограничены. Они смогут предложить ему максимум четыре года и около 50-60 миллионов долларов. Посмотрим, сделают ли они ему предложение, или ему придется попытать удачу на рынке.

Если он получит от другого клуба предложение на сумму 60-70 миллионов, «Лейкерс» будет сложно повторить такое предложение», – сказал Чарания.

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4 комментария

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Vano from Tbilisi
Ответ Stephan Carrypenko
Ну после плейин будет более менее понятно, стоит ли того. Во всяком случае грызёт неприятные воспоминания с ситуацией Карузо
неприятные в чем? Что пришлось отпустить?
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Stingray_
В каком смысле сложно? Технически у них эта возможность есть(если другая команда ему предложит такие деньги) и это не повлияет ни на что кроме налога. Это не помешает им оставить других игроков.
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ID89
Хорошо, что он столько и не стОит
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Stephan Carrypenko
Ну после плейин будет более менее понятно, стоит ли того. Во всяком случае грызёт неприятные воспоминания с ситуацией Карузо
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