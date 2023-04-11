«Лейкерс» будет сложно предложить Остину Ривзу больше 60 млн долларов (Шэмс Чарания)
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс» будет сложно сохранить Остина Ривза, если защитник получит от другого клуба предложение на 60-70 миллионов долларов.
«Остин Ривз заявил, что хочет играть за «Лейкерс».
У «Лейкерс» будет возможность подписать его на рынке свободных агентов, но они будут ограничены. Они смогут предложить ему максимум четыре года и около 50-60 миллионов долларов. Посмотрим, сделают ли они ему предложение, или ему придется попытать удачу на рынке.
Если он получит от другого клуба предложение на сумму 60-70 миллионов, «Лейкерс» будет сложно повторить такое предложение», – сказал Чарания.
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