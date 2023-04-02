В сети появился снимок первой именной модели кроссовок Остина Ривза

Теги Лейкерс НБА фото Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз подписал контракт с китайским производителем кроссовок Rigorer в прошлом году, сообщает обозреватель спортивной обуви Ник Де Пола.

В сети появились первые снимки будущей именной коллекции игрока AR1, которая выйдет в свет этим летом.

В текущем сезоне 24-летний баскетболист набрает в среднем 12,4 очка, 3,2 передачи и 3,1 подбора за 28,4 минуты игрового времени. Игрок претендует на крупное долгосрочное продление контракта по окончании сезона-2022/23.

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5 комментариев

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Свежий
Ответ paganism
Бархатные тяги
Кефтеме!
+2
0
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Покормипитон
Ривз - интересный чел, но эта моделька кроме цветов ничем не радует.
Деньги - деньгами, но, если парень ориентируется на Кобе или Джеймса, то пусть посмотрит на то, в какой обуви играли они.
0
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-1
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boller_73
А китайцы знают в кого надо вкладывать
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paganism
Бархатные тяги
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Tim Timson
у Гоата из Чикаго есть кроссы?)
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