В сети появился снимок первой именной модели кроссовок Остина Ривза

Защитник « » подписал контракт с китайским производителем кроссовок Rigorer в прошлом году, сообщает обозреватель спортивной обуви Ник Де Пола.

В сети появились первые снимки будущей именной коллекции игрока AR1, которая выйдет в свет этим летом.

В текущем сезоне 24-летний баскетболист набрает в среднем 12,4 очка, 3,2 передачи и 3,1 подбора за 28,4 минуты игрового времени. Игрок претендует на крупное долгосрочное продление контракта по окончании сезона-2022/23.