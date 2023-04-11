Остин Ривз: «Надеюсь, получится оставаться игроком «Лейкерс» на протяжении всей карьеры»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз признался, что хотел бы продлить контракт с нынешней командой и выступать за нее на протяжении долгого времени.

«Я хочу быть «озерником». Эта команда предоставила мне шанс. Я рос поклонником «Лейкерс», был большим фанатом Кобе, так что представлять эту организацию – это нечто особенное для меня.

Я хочу быть «озерником», так что надеюсь, мы решим этом вопрос. Надеюсь, получится оставаться игроком «Лейкерс» на протяжении всей карьеры», – заявил Ривз.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА 24-летний Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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7 комментариев

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Klna Jislime
Ответ NastyNay
25 марта, 15:16 Остин Ривз о межсезонье: «Хочу получить как можно больше денег, не столь важно, где именно»
даже месяца не прошло
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Zakir Zakir
Ответ xamer 9
Да там миллионом не обойдёшься, к текущему 1,6 млн по контракту нужно как минимум 11 млн, а там уже кто что предложит в межсезонье)
да он врядли согласится на 12-13, если плов проведет статистически хорошо, то 15-20 будет просить, и найдутся те кто даст ему эти деньги
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armageddon123456
Ответ xamer 9
Да там миллионом не обойдёшься, к текущему 1,6 млн по контракту нужно как минимум 11 млн, а там уже кто что предложит в межсезонье)
ЛАЛ могут любое предложение повторить
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Вайле
Ответ NastyNay
25 марта, 15:16 Остин Ривз о межсезонье: «Хочу получить как можно больше денег, не столь важно, где именно»
Наверно ему уже пообщали нормальный контракт и это сообщение другим клубам, что он никуда не уходит.
+3
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NastyNay
25 марта, 15:16
Остин Ривз о межсезонье: «Хочу получить как можно больше денег, не столь важно, где именно»
+6
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xamer 9
Ответ Вайле
Миллион к контракту заслужил )))
Да там миллионом не обойдёшься, к текущему 1,6 млн по контракту нужно как минимум 11 млн, а там уже кто что предложит в межсезонье)
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Вайле
Миллион к контракту заслужил )))
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