Форвард « » признался, что хотел бы продлить контракт с нынешней командой и выступать за нее на протяжении долгого времени.

«Я хочу быть «озерником». Эта команда предоставила мне шанс. Я рос поклонником «Лейкерс», был большим фанатом Кобе, так что представлять эту организацию – это нечто особенное для меня.

Я хочу быть «озерником», так что надеюсь, мы решим этом вопрос. Надеюсь, получится оставаться игроком «Лейкерс» на протяжении всей карьеры», – заявил Ривз.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА 24-летний Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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