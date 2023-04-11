Леброн Джеймс: «Без своего тренера по физической подготовке ни за что не отыграл бы 20 сезонов»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не смог бы провести 20 сезонов в НБА без своего тренера по физической подготовке Майка Мансиаса.
«Без него я бы ни за что не отыграл 20 сезонов. Все очень просто.
Без него я бы ни за что не смог продолжать играть на таком уровне. Он очень важен для моей игры, для моего выступления, для всего, что я делаю. Для моего душевного состояния.
Я смог бы продержаться 7-12 лет. Но 20? Без него — ни за что», — сказал Джеймс.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
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