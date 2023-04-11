Леброн Джеймс: «Без своего тренера по физической подготовке ни за что не отыграл бы 20 сезонов»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не смог бы провести 20 сезонов в НБА без своего тренера по физической подготовке Майка Мансиаса.

«Без него я бы ни за что не отыграл 20 сезонов. Все очень просто.

Без него я бы ни за что не смог продолжать играть на таком уровне. Он очень важен для моей игры, для моего выступления, для всего, что я делаю. Для моего душевного состояния.

Я смог бы продержаться 7-12 лет. Но 20? Без него — ни за что», — сказал Джеймс.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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4 комментария

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A. V.
Ещё бы гаечку одну, а лучше две
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Denis Poyloy
Джордан тоже может отыграл бы, но кубики льда вылетают во время игры, из его стакана с виски. И клюшка для гольфа мешает бежать.
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Catch22
С таким количеством сезонов будучи 1м и только в последнее время 2м в команде (и то с большой натяжкой вторым, учитывая здоровье АД), Fundamental назвали не того баскетболиста (не в обиду Тимми Д)
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Вадим Дзахоев
Брон настоящий профессионал. 20 лет отыграть на таком уровне… Многие через 10-12 лет в лиге случаются, а он продолжает быть одним из ведущих игроков лиги. И это в 38 лет
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