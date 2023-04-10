Нико Харрисон останется на должности генерального менеджера «Далласа»

Теги Даллас Марк Кьюбан Нико Харрисон Баскетбол

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон останется на своем посту, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

«Если мы не попадем в плей-офф, наши действия должны быть оценены со стороны. Мой босс должен повторно взглянуть на мои решения», – сказал Харрисон на прошлой неделе.

Инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники сообщает, что владелец команды Марк Кьюбан «является поклонником Харрисона и доволен его работой и нахождением в организации, поскольку он лишь продолжает совершать переход от руководителя Nike к фронт-офису НБА».

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1 комментарий

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xamer 9
Понятно, значит всех собак как обычно повесят на тренера, а не управленца, который или самостоятельно или с команды Кьюбана поломал команду в феврале. Кидду удачи, видимо его время в Далласе закончено.
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