Нико Харрисон останется на должности генерального менеджера «Далласа»

Генеральный менеджер « » Нико Харрисон останется на своем посту, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

«Если мы не попадем в плей-офф, наши действия должны быть оценены со стороны. Мой босс должен повторно взглянуть на мои решения», – сказал Харрисон на прошлой неделе.

Инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники сообщает, что владелец команды «является поклонником Харрисона и доволен его работой и нахождением в организации, поскольку он лишь продолжает совершать переход от руководителя Nike к фронт-офису НБА».

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