«Сакраменто» впервые с 2003 года стал победителем Тихоокеанского дивизиона

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Киган Мюррэй Баскетбол

«Кингз» во вторник обыграли «Пеликанс» со счетом 121:103.

Благодаря этой победе «Сакраменто» (48-31) впервые с 2003 года гарантированно стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

«Я так рад за нашу организацию. И это очень здорово для города», – заявил новичок Киган Мюррэй.

В этом сезоне «Кингз» уже прервали антирекордную серию из 16 сезонов подряд без плей-офф НБА.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Майк Браун - лучший тренер сезона без вариантов. Поднять такую команду - это просто выдающаяся работа.
не уверен, что у них что-то получится в ПО, но уже великолепное достижение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eduard Rastryopin
Интересно,что им там в начале сезона прогнозировали.
Сабонис выдающийся сезон проводит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Кто бы мог подумать, что в компании ГСВ, Финикса, ЛАК и ЛАЛ Сакраменто займет первое место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rpn.abramov
причем тяжелейший дивизион ан западе. Сак в этом году красавцы спору нет. главное чтоб дальше не сдулись
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Молодцы! Плов всё рассудит!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий