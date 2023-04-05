«Кингз» во вторник обыграли «Пеликанс» со счетом 121:103.

Благодаря этой победе « » (48-31) впервые с 2003 года гарантированно стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

«Я так рад за нашу организацию. И это очень здорово для города», – заявил новичок .

В этом сезоне «Кингз» уже прервали антирекордную серию из 16 сезонов подряд без плей-офф НБА.

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