Джейлен Браун о приветствии бостонских болельщиков: «Я делаю свою работу. Это все, на что обращаю внимание»

Теги Бостон НБА болельщики Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о своей реакции на внимание со стороны бостонских болельщиков.

Журналист: Джейлен, болельщики очень шумно себя вели и аплодировали вам после замены в четвертой четверти. С учетом ваших недавних заявлении по поводу будущего в клубе, значило ли это для вас нечто большее?

Браун: Я прихожу сюда каждый день и делаю свою работу. Это все, на что обращаю внимание.

Баскетболист недавно заявлял, что «не знает о своем будущем в клубе», а также отметил «неуверенность в действиях организации» на фоне слухов о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс» перед дедлайном.

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1 комментарий

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AEZAKMI228
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