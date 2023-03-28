Форвард « » во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о своей реакции на внимание со стороны бостонских болельщиков.

Журналист: Джейлен, болельщики очень шумно себя вели и аплодировали вам после замены в четвертой четверти. С учетом ваших недавних заявлении по поводу будущего в клубе, значило ли это для вас нечто большее?

Браун: Я прихожу сюда каждый день и делаю свою работу. Это все, на что обращаю внимание.

Баскетболист недавно заявлял, что «не знает о своем будущем в клубе», а также отметил «неуверенность в действиях организации» на фоне слухов о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс» перед дедлайном.

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