Джоэл Эмбиид и Домантас Сабонис – лучшие игроки недели в НБА

Теги Филадельфия Сакраменто НБА Домантас Сабонис Джоэл Эмбиид Баскетбол

НБА признала центровых Джоэля ЭмбиидаФиладельфия») и Домантаса СабонисаСакраменто») лучшими игроками 21-й игровой недели регулярного чемпионата-2022/23.

Лидер «Филадельфии» помог своей команде добыть четыре победы подряд, набирая в среднем 38,5 очка, 6,8 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

Показатели Сабониса составили 20,0 очка, 10,7 подбора и 8,3 передачи в среднем за игру. На этой неделе его команда добилась трех побед кряду.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий