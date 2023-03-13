Джоэл Эмбиид и Домантас Сабонис – лучшие игроки недели в НБА

признала центровых (« ») и (« ») лучшими игроками 21-й игровой недели регулярного чемпионата-2022/23.

Лидер «Филадельфии» помог своей команде добыть четыре победы подряд, набирая в среднем 38,5 очка, 6,8 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

Показатели Сабониса составили 20,0 очка, 10,7 подбора и 8,3 передачи в среднем за игру. На этой неделе его команда добилась трех побед кряду.

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