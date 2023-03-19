Захар Ведищев: «По сравнению с началом сезона, играем намного стабильнее»

Защитник «Локомотива-Кубань» накануне матча против УНИКСа отметил, что главной задачей будет показать стабильную игру.

«После прошлого матча, в котором одержали крупную победу над , присутствует определенный, осторожный оптимизм. Но не более. Очень важно, чтобы смогли показать стабильную игру, без перепадов и потери концентрации. Так должно быть в каждом матче.

У нас, к сожалению, пока еще бывают спады в определенных отрезках, но работаем над этим и, думаю, что, по сравнению с началом сезона, играем намного стабильнее», – сказал Ведищев.