Захар Ведищев: «По сравнению с началом сезона, играем намного стабильнее»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Захар Ведищев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев накануне матча против УНИКСа отметил, что главной задачей будет показать стабильную игру.

«После прошлого матча, в котором одержали крупную победу над УНИКСом, присутствует определенный, осторожный оптимизм. Но не более. Очень важно, чтобы смогли показать стабильную игру, без перепадов и потери концентрации. Так должно быть в каждом матче.

У нас, к сожалению, пока еще бывают спады в определенных отрезках, но работаем над этим и, думаю, что, по сравнению с началом сезона, играем намного стабильнее», – сказал Ведищев.

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