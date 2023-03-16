«Портленд» представил нового маскота

Теги Портленд НБА Баскетбол

«Портленд» представил нового маскота команды – снежного человека Дугласа. Он присоединился к основному талисману команды – коту Блейз.

«Дуглас живет среди огромных акров елей в Forest park [парк на западе Портленда] и преодолевает более 80 миль туристических троп, естественно сливаясь с другими небритыми местными туристами и исследователями, одетыми в настоящие хипстерские наряды», – говорится в заявлении команды.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cirocdiamond
Маскот новый ,результаты такие же .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Cash_flow
Брат, именно таким тебя я себе и представлял)
Ахахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Cash_flow
У этого маскота такое положение рук, словно он готовится настучать по клавиатуре очередной комментарий о гигантском налоге на роскошь Голден Стэйт
поэтому у ГСВ нет маскота)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МЗ
какой маскот, такие и результаты... хоть с Дэймом, хоть без него(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Какая-то убогая маска со статичным лицом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
funny.exe
В свете последнего их трейда ожидал шпиона, ну или диверсанта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
какая игра такой и маскот. Чонси надо было его назвать))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
У этого маскота такое положение рук, словно он готовится настучать по клавиатуре очередной комментарий о гигантском налоге на роскошь Голден Стэйт
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666_destiny
Ответ Nightyork97
Прикольный, мне нравится. Репортер ПТБ точно испугается пару раз https://youtu.be/SLOvGLeIjkM
Так вот он какой Nightyork97!!! Наконец-то мы увидели воочию топчика баскебольной ветки спорт ру :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ Nightyork97
Прикольный, мне нравится. Репортер ПТБ точно испугается пару раз https://youtu.be/SLOvGLeIjkM
Брат, именно таким тебя я себе и представлял)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ Gornostaev
Портленд же... Надеялся увидеть афроамериканскую портовую шлюху-трансгендера... А тут такое непотребство!
нуууу...вместо афроамериканской вам продемонстрировали новый концепт - йетиамериканскую)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Прикольный, мне нравится.
Репортер ПТБ точно испугается пару раз https://youtu.be/SLOvGLeIjkM
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Портленд же... Надеялся увидеть афроамериканскую портовую шлюху-трансгендера... А тут такое непотребство!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий