«Портленд» представил нового маскота

« » представил нового маскота команды – снежного человека Дугласа. Он присоединился к основному талисману команды – коту Блейз.

«Дуглас живет среди огромных акров елей в Forest park [парк на западе Портленда] и преодолевает более 80 миль туристических троп, естественно сливаясь с другими небритыми местными туристами и исследователями, одетыми в настоящие хипстерские наряды», – говорится в заявлении команды.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта