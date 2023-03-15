Евролига: «Отстранение российских команд остается в силе до дальнейшего развития событий»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Евролига не планирует рассматривать возможность возвращения российских клубов до дальнейшего развития событий.

Об этом сообщил директор лиги по коммуникациям Диего Фернандес.

«Никаких обновлений по этому вопросу не поступало, поэтому отстранение российских команд остается в силе до дальнейшего развития событий», – передает слова Фернандеса «Р-Спорт».

28 февраля прошлого года Евролига приняла решение о приостановке участия российских команд в турнирах под эгидой организации.

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