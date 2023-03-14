Скут Хендерсон пропустит остаток сезона G-лиги

Разыгрывающий «Игнайта» не примет участие в оставшихся пяти матчах команды в нынешнем сезоне G-лиги, сообщает эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«Игнайт» вряд ли выйдет в плей-офф, и считает, что Хендерсон достаточно проявил себя в этом сезоне», – пишет Гивони.

Ожидается, что 19-летний защитник будет выбран под 2-м номером драфта НБА-2023, который состоится 22 июня.

Хендерсон завершит сезон с показателями 16,5 очка, 5,4 подбора и 6,5 передачи в среднем за матч.

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