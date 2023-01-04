Скут Хендерсон исполнил мощный данк через соперника в матче G-лиги

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Разыгрывающий «Игнайта» Скут Хендерсон в матче G-лиги против «Бирмингема» исполнил мощный данк через игрока соперника.

18-летний игрок завершил матч с 26 очками, 8 передачами и 5 подборами. «Игнайт» одержал победу со счетом 119:116.

Хендерсон считается одним из претендентов на 1-й номер драфта НБА 2023 года.

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