Скут Хендерсон исполнил мощный данк через соперника в матче G-лиги

Разыгрывающий «Игнайта» Скут Хендерсон в матче G-лиги против «Бирмингема» исполнил мощный данк через игрока соперника.

18-летний игрок завершил матч с 26 очками, 8 передачами и 5 подборами. «Игнайт» одержал победу со счетом 119:116.

Хендерсон считается одним из претендентов на 1-й номер драфта 2023 года.

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