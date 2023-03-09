Джим Бейхайм покинул пост главного тренера Сиракьюза после 47 лет во главе команды
Многолетний главный тренер команды университета Сиракьюз Джим Бейхайм покинул пост.
Бейхайм возглавил Сиракьюз в 1976 году и провел во главе команды 47 лет. Перед этим он провел в «Орандж» 7 сезонов в качестве ассистента. Сейчас тренеру 78 лет.
Имеющий 8-й посев Сиракьюз в среду проиграл Уэйк Форесту (9-й посев) со счетом 74:77 и завершил выступление в сезоне NCAA.
В 2003 году Сиракьюз Бейхайма с Кармело Энтони в составе стал чемпионом NCAA.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
- Тренер года в США в 2001 году, член баскетбольного зала славы с 2005 года.
- Выигрывал NCAA в 2003 году (с Кармело и Хакимом Уорриком в составе), 5 раз выводил Сиракьюз в Финал Четырех, а также 35 раз (!!!) за 47 лет выводил их в Мартовское Безумие.
- На 2 месте за всю историю NCAA по количеству сезонов с 20+ победами (34 сезона)
- На 6 месте по количеству побед среди тренеров за всю историю NCAA (1015 побед в 1445 матчах)
- Делит с Майком Кжижевски 9 место по количеству лет у руля (у легендарного Херба Маги аж 54 года).
Один матч и может случиться все, что угодно.
Ну и Сиракьюз не такой топовый колледж в баскетбольном плане как Канзас, Вилланова, Дьюк, Кентукки и некоторые другие.
Топовые игроки очень редко идут к ним.