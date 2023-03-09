Многолетний главный тренер команды университета Сиракьюз Джим Бейхайм покинул пост.

Бейхайм возглавил Сиракьюз в 1976 году и провел во главе команды 47 лет. Перед этим он провел в «Орандж» 7 сезонов в качестве ассистента. Сейчас тренеру 78 лет.

Имеющий 8-й посев Сиракьюз в среду проиграл Уэйк Форесту (9-й посев) со счетом 74:77 и завершил выступление в сезоне .

В 2003 году Сиракьюз Бейхайма с в составе стал чемпионом NCAA.

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