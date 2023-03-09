Джим Бейхайм покинул пост главного тренера Сиракьюза после 47 лет во главе команды

Теги Кармело Энтони НБА NCAA отставки Джим Бейхайм Университет Сиракьюз университет Уэйк Форест Баскетбол

Многолетний главный тренер команды университета Сиракьюз Джим Бейхайм покинул пост.

Бейхайм возглавил Сиракьюз в 1976 году и провел во главе команды 47 лет. Перед этим он провел в «Орандж» 7 сезонов в качестве ассистента. Сейчас тренеру 78 лет.

Имеющий 8-й посев Сиракьюз в среду проиграл Уэйк Форесту (9-й посев) со счетом 74:77 и завершил выступление в сезоне NCAA.

В 2003 году Сиракьюз Бейхайма с Кармело Энтони в составе стал чемпионом NCAA.

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4 комментария

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rembrandao
Уходит еще одна легенда.
- Тренер года в США в 2001 году, член баскетбольного зала славы с 2005 года.
- Выигрывал NCAA в 2003 году (с Кармело и Хакимом Уорриком в составе), 5 раз выводил Сиракьюз в Финал Четырех, а также 35 раз (!!!) за 47 лет выводил их в Мартовское Безумие.
- На 2 месте за всю историю NCAA по количеству сезонов с 20+ победами (34 сезона)
- На 6 месте по количеству побед среди тренеров за всю историю NCAA (1015 побед в 1445 матчах)
- Делит с Майком Кжижевски 9 место по количеству лет у руля (у легендарного Херба Маги аж 54 года).
+4
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Кирилл
Ответ Daff Rogers
Понимаю, что не всё измеряется только титулами, но за 47 лет только одно чемпионство.
Мартовское безумие - это не так уж просто.
Один матч и может случиться все, что угодно.

Ну и Сиракьюз не такой топовый колледж в баскетбольном плане как Канзас, Вилланова, Дьюк, Кентукки и некоторые другие.
Топовые игроки очень редко идут к ним.
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slow focus
охренеть конечно
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Daff Rogers
Понимаю, что не всё измеряется только титулами, но за 47 лет только одно чемпионство.
0
-3
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