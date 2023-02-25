Обозреватель Йен Бегли: «Дюрэнт может организовать переход Кармело Энтони в «Финикс»
Обозреватель SNY Йен Бегли проинформировал о том, что звездный новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт может обратиться к руководству клуба с предложением подписать свободного агента Кармело Энтони.
«Как минимум на одном из этапов своей карьеры в «Бруклине» Кевин Дюрэнт рассматривал вариант с Кармело Энтгни как отличное усиление состава.
Сейчас Дюрэнт может организовать переход Энтони в «Финикс», за этим стоит последить», – сообщает Бегли.
38-летний Энтони в минувшем сезоне провел 69 матчей за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.
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