Обозреватель Йен Бегли: «Дюрэнт может организовать переход Кармело Энтони в «Финикс»

Теги возможные переходы Кармело Энтони Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Обозреватель SNY Йен Бегли проинформировал о том, что звездный новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт может обратиться к руководству клуба с предложением подписать свободного агента Кармело Энтони.

«Как минимум на одном из этапов своей карьеры в «Бруклине» Кевин Дюрэнт рассматривал вариант с Кармело Энтгни как отличное усиление состава.

Сейчас Дюрэнт может организовать переход Энтони в «Финикс», за этим стоит последить», – сообщает Бегли.

38-летний Энтони в минувшем сезоне провел 69 матчей за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.

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6 комментариев

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Dmitry Trepov
Переход откуда, простите?
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Чубака из половины Шака
Ответ Вадим flanec
Я ж говорю, что мелочиться, подпишите О’Нила и Баркли.
Баркли из Беркли ;)
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Денис Храпунов
Ответ roentgen
Было бы неплохо. Списанные в утиль многими Уоррен и Росс прилично выглядят в свои минуты, думаю, Кармело тоже не затеряется
Я от Уорена большего все жду. Он выдал несколько отличных матчей в Бруклине, но как то затерялся в ротации. А в Финиксе он по ощущениям должен получать больше возможностей.
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Вадим flanec
Я ж говорю, что мелочиться, подпишите О’Нила и Баркли.
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roentgen
Было бы неплохо. Списанные в утиль многими Уоррен и Росс прилично выглядят в свои минуты, думаю, Кармело тоже не затеряется
+1
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+1
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БУГАЙ
А что...можно дать шанс старику
Не хуже того же уоррена может быть
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-1
+3
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