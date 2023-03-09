Брэндон Ингрэм не смог доиграть матч с «Далласом» из-за повреждения голеностопа
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм вынужден был досрочно покинуть площадку во второй четверти матча с «Далласом» (113:106) из-за повреждения правого голеностопа.
Ингрэм подвернул ту же лодыжку в понедельник во время игры с «Сакраменто», но тогда продолжил встречу.
В среду на счету Брэндона 12 очков, 4 подбора и 5 передач за 17 минут.
Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин после матча сказал, что клуб оценит состояние баскетболиста и проинформирует о степени серьезности травмы в четверг.
Встреча с «Мэверикс» стала для Ингрэма 31-й в сезоне. Он пропустил четыре игры в начале регулярки из-за сотрясения мозга, а затем не играл два месяца из-за ушиба большого пальца левой ноги.
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