Центровой « » признал, что команде будет непросто исправить ход неудачно складывающегося сезона.

«Буллс» с результатом 29-36 идут 11-ми на Востоке.

«На данном этапе сезона не так просто что-то исправить. Возможно, если отмотать на 30 матчей назад... Теперь ведь все зависит не только от нас. Ну то есть, конечно, зависит. Нам надо побеждать. Но мы вынуждены смотреть и на тех, кто расположен в таблице выше нас. После 65 матчей как-то странно говорить, что мы еще просто не во всем разобрались. Сложно поверить в то, что все вдруг начнет работать.

Посмотрим. Мы продолжим борьбу, продолжим надеяться, что что-то произойдет. Но очевидно, что мы поставили себя в очень непростое положение», – заявил Вучевич.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение