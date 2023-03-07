Никола Вучевич: «На данном этапе сезона не так просто что-то исправить»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич признал, что команде будет непросто исправить ход неудачно складывающегося сезона.

«Буллс» с результатом 29-36 идут 11-ми на Востоке.

«На данном этапе сезона не так просто что-то исправить. Возможно, если отмотать на 30 матчей назад... Теперь ведь все зависит не только от нас. Ну то есть, конечно, зависит. Нам надо побеждать. Но мы вынуждены смотреть и на тех, кто расположен в таблице выше нас. После 65 матчей как-то странно говорить, что мы еще просто не во всем разобрались. Сложно поверить в то, что все вдруг начнет работать.

Посмотрим. Мы продолжим борьбу, продолжим надеяться, что что-то произойдет. Но очевидно, что мы поставили себя в очень непростое положение», – заявил Вучевич.

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5 комментариев

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Kemal Gul
Ответ timson
как будто есть другие варианты по Лонзо. кто возьмёт травмата с невнятными перспективами? если худо бедно восстановится то обменяют в следующий дедлаин...
Ну хоронить Лонзо точно рано, парень на отличный уровень вышел до травмы, бросок подтянул. Другое дело, что из-за травмы может серьёзно просесть защита, один из главных его козырей, а защитник со средним броском, отличным розыгрышем, но без защиты - это уже максимум Рики Рубио
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timson
добро пожаловать на летнюю распродажу в Чикаго
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timson
Ответ Kemal Gul
Буллс в перестройку пора, очевидно, что этот проект не выгорел. Одного Лонзо можно оставить, может после травмы заиграет, остальных обменивать не задумываясь, имхо
как будто есть другие варианты по Лонзо. кто возьмёт травмата с невнятными перспективами? если худо бедно восстановится то обменяют в следующий дедлаин...
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Андрей Балахнин
"отматать на 30 игр" - и там два проигрыша Кливленду. Но лучше на 33 - там грандиозный слив дома могучему Хьюстону, который потом на радостях 13 игр подряд праздновал. В прницпе, уже тогда все стало ясно с перспективами на этот сезон. Робин Гуд благороден душой, но в приличное общество выбраться, когда постоянно даришь отобранное у богатых маргиналам, невозможно. По-хорошему, в ребилд пора, эта перестройка закончилась постоянными боданиями с Орландо и Шарлотт с переменным успехом.
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Kemal Gul
Буллс в перестройку пора, очевидно, что этот проект не выгорел. Одного Лонзо можно оставить, может после травмы заиграет, остальных обменивать не задумываясь, имхо
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