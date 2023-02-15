Никола Вучевич: «Рассмотрю предложение «Чикаго», но будут и другие варианты»
Центровой «Чикаго» Никола Вучевич заявил, что рассмотрит все возможные варианты, выйдя на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона.
«Приятно слышать, что фронт-офис доверяет тебе и верит в тебя. Посмотрим, что будет, когда придет время обсуждать новый контракт.
Мне нравится в этом клубе. Если они захотят продолжить сотрудничество, мы можем прийти к соглашению. Я обязательно рассмотрю их предложение, но у меня будет возможность рассмотреть и другие варианты», – сказал Вучевич.
Ранее вице-президент «Чикаго» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас заявил о том, что клуб намерен сохранить Вучевича.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
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