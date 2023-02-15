Никола Вучевич: «Рассмотрю предложение «Чикаго», но будут и другие варианты»

Теги возможные переходы Чикаго НБА Артурас Карнишовас Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич заявил, что рассмотрит все возможные варианты, выйдя на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона.

«Приятно слышать, что фронт-офис доверяет тебе и верит в тебя. Посмотрим, что будет, когда придет время обсуждать новый контракт.

Мне нравится в этом клубе. Если они захотят продолжить сотрудничество, мы можем прийти к соглашению. Я обязательно рассмотрю их предложение, но у меня будет возможность рассмотреть и другие варианты», – сказал Вучевич.

Ранее вице-президент «Чикаго» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас заявил о том, что клуб намерен сохранить Вучевича.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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МЗ
если хотят расти, то он им не нужен, если устраивает так, то отличный центр, который всегда даст 20+10
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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