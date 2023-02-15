Никола Вучевич: «Рассмотрю предложение «Чикаго», но будут и другие варианты»

Центровой «Чикаго» заявил, что рассмотрит все возможные варианты, выйдя на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона.

«Приятно слышать, что фронт-офис доверяет тебе и верит в тебя. Посмотрим, что будет, когда придет время обсуждать новый контракт.

Мне нравится в этом клубе. Если они захотят продолжить сотрудничество, мы можем прийти к соглашению. Я обязательно рассмотрю их предложение, но у меня будет возможность рассмотреть и другие варианты», – сказал Вучевич.

Ранее вице-президент «Чикаго» по баскетбольным операциям заявил о том, что клуб намерен сохранить Вучевича.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда