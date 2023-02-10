Артурас Карнишовас: «Хотим сохранить Вучевича и рассчитываем, что после дедлайна наши лидеры прибавят»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Артурас Карнишовас Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Вице-президент «Чикаго» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас заявил о том, что клуб намерен сохранить центрового Николу Вучевича, который летом станет свободным агентом.

По словам управленца, «Буллс» решили сохранить нынешний костяк с Вучевичем, а также Заком Лавином и Демаром Дерозаном. В клубе рассчитывают, что те станут играть лучше после дедлайна.

«Мы хотим сохранить Вучевича, он проводит отличный сезон.

Мне кажется, для нашей команды дедлайн был важным рубежом. Теперь все позади, ребята остались вместе, мы доверяем им. Им надо просто выходить на площадку, играть. Рассчитываем, что парни прибавят и во второй половине сезона мы ускоримся», – заявил Карнишовас.

«Чикаго» занимает 9-е место на Востоке – 26-29.

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4 комментария

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PredatorMax
Ответ Дэннис Молинарев
Ну а итоге же просто никто ни за одного из них никого дельного не предложил…
Была инфа, что Никс за Лавина в последние часы давали пакет из Топпина, Фурнье, Роуза, Граймса и 3-х пиков первого раунда, но Буллз отказались.
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кандид
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий и печальный рассказ. У него получилось: "Теперь все позади, ребята остались вместе, мы доверяем им. Им надо просто выходить на площадку, играть. Рассчитываем, что парни прибавят и во второй половине сезона мы ускоримся».
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Daff Rogers
Короче дал последний шанс. Летом распродажа
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Дэннис Молинарев
Ну а итоге же просто никто ни за одного из них никого дельного не предложил…
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