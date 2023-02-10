Вице-президент « » по баскетбольным операциям заявил о том, что клуб намерен сохранить центрового , который летом станет свободным агентом.

По словам управленца, «Буллс» решили сохранить нынешний костяк с Вучевичем, а также и В клубе рассчитывают, что те станут играть лучше после дедлайна.

«Мы хотим сохранить Вучевича, он проводит отличный сезон.

Мне кажется, для нашей команды дедлайн был важным рубежом. Теперь все позади, ребята остались вместе, мы доверяем им. Им надо просто выходить на площадку, играть. Рассчитываем, что парни прибавят и во второй половине сезона мы ускоримся», – заявил Карнишовас.

«Чикаго» занимает 9-е место на Востоке – 26-29.

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