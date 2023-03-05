Бэм Адебайо набрал 30 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Атланты»

30 очков и 11 подборов центрового « » помогли его команде одержать победу над «Атлантой» (117:109) в субботнем домашнем матче.

Адебайо стал самым результативным игроком в обеих командах.

25-летний центровой реализовал 10 из 12 с игры и 10 из 12 с линии штрафных. Также на его счету 5 передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери за 35,5 минуты игрового времени.

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