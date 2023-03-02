Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Нефтяник», новосибирское «Динамо» примет «Пересвет-ЮФУ»

В четверг, 2 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

Красноярский «Енисей» сыграет с омским «Нефтяником», новосибирское «Динамо» примет «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону.

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Женщины

Премьер-лига

Турнир за 7-12 места

Енисей – Нефтяник

2 марта. 15:00

Динамо Новосибирск – Пересвет-ЮФУ

2 марта. 15:00

Положение команд: – 14-12, Ника – 14-13, – 9-18, Пересвет-ЮФУ – 6-21, Нефтяник – 4-22, Динамо Москва – 3-24.

Турнир за 1-6 места

Положение команд: УГМК – 27-0, Динамо Курск – 22-5, МБА – 21-6, Надежда – 15-12, Самара – 14-13, Спарта энд К – 12-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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