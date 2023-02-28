рассматривает вариант с установлением ограниченного счета в матчах, исход которых решается в овертаймах.

Об этом проинформировал обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Возможное изменение может заключаться в использовании ограниченного счета в овертайме.

Это предотвратило бы чрезмерно длинные трансляции и снизило бы нагрузку на игроков, как в случае с в матче против «Сакраменто», который провел на паркете 46 минут», – сообщает Пинкус.

В данный момент овертаймы в НБА проходят в формате дополнительных 5 минут.

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание