НБА может установить ограниченный счет в матчах с овертаймами
НБА рассматривает вариант с установлением ограниченного счета в матчах, исход которых решается в овертаймах.
Об этом проинформировал обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.
«Возможное изменение может заключаться в использовании ограниченного счета в овертайме.
Это предотвратило бы чрезмерно длинные трансляции и снизило бы нагрузку на игроков, как в случае с Каваем Ленардом в матче против «Сакраменто», который провел на паркете 46 минут», – сообщает Пинкус.
В данный момент овертаймы в НБА проходят в формате дополнительных 5 минут.
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Хотелось бы увидеть статистику от Vagant сколько, скажем, за последние 10 сезонов было сыграно встреч с двумя ОТ. Ну и какой % таких матчей от общего числа игр
Очевидно, что с учётом нынешней результативности ограниченный счёт будет ну, скажем так, немаленьким)
И тут же я сразу представляю какое-нибудь рыгалово типа 92:92, ушедшее в овертайм) А потом во второй со счётом 101:101, к примеру. Ну, и так далее)
Максимально бредовая идея. В НБА сыграли исторический матч, ставший вторым по результативности оллтайм среди десятков ТЫСЯЧ сыгранных в регулярных сезонах. Нынешнее поколение болельщиков может и не увидеть даже близко чего-то подобного, даже с учётом сумасшедшей результативности
Борода, помню, на одной ноге в серии с Бакс отыграл матчи по 46 и 53 минуты соответственно. Тот же КД, Джимбо в 5 игре финала в баббле, да много примеров таких
А рекорд 69 минут, 5 овертаймов.