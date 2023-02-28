НБА может установить ограниченный счет в матчах с овертаймами

Теги НБА Кавай Ленард Баскетбол

НБА рассматривает вариант с установлением ограниченного счета в матчах, исход которых решается в овертаймах.

Об этом проинформировал обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Возможное изменение может заключаться в использовании ограниченного счета в овертайме.

Это предотвратило бы чрезмерно длинные трансляции и снизило бы нагрузку на игроков, как в случае с Каваем Ленардом в матче против «Сакраменто», который провел на паркете 46 минут», – сообщает Пинкус.

В данный момент овертаймы в НБА проходят в формате дополнительных 5 минут.

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24 комментария

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Cash_flow
Ответ fedorbazaykin
Вы меня извините, но если на регулярку я ещё пойму, но если в плей-офф это дурь полная. Да, и непонятно, вот играют обычно всего один овертайм, редко когда больше, из-за этого менять все эти правила?
О чём и речь, матчей с дабл ОТ на пальцах одной руки пересчитать за один отдельно взятый сезон. Не говорю уже про игры с тремя и так далее.
Хотелось бы увидеть статистику от Vagant сколько, скажем, за последние 10 сезонов было сыграно встреч с двумя ОТ. Ну и какой % таких матчей от общего числа игр
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Consistency
Какой только х(р)е(н)ротой Сильвер не занимается вместо того, чтобы судей довести хотя бы до уровня первенства Сыктывкара среди школьников
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Cash_flow
Вотафак?!

Очевидно, что с учётом нынешней результативности ограниченный счёт будет ну, скажем так, немаленьким)

И тут же я сразу представляю какое-нибудь рыгалово типа 92:92, ушедшее в овертайм) А потом во второй со счётом 101:101, к примеру. Ну, и так далее)

Максимально бредовая идея. В НБА сыграли исторический матч, ставший вторым по результативности оллтайм среди десятков ТЫСЯЧ сыгранных в регулярных сезонах. Нынешнее поколение болельщиков может и не увидеть даже близко чего-то подобного, даже с учётом сумасшедшей результативности
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Last avenger
серию штрафных бросков давайте вместо овера
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Cash_flow
Ответ фанат баскетбола
46 минут! куда деваться?
У Леброна первый поход в плей-офф за Кавальерс в 2006 было 46,5 минут В СРЕДНЕМ за 13 матчей) Гейм 7 в Бостоне в 2018 без замен отпахал и принёс команде победу.
Борода, помню, на одной ноге в серии с Бакс отыграл матчи по 46 и 53 минуты соответственно. Тот же КД, Джимбо в 5 игре финала в баббле, да много примеров таких
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Nikolay
Помню из последних игр Пол Миллсэп 60 минут сыграл, 4 овертайма, по минутам делит 8 место с кучей игроков.
А рекорд 69 минут, 5 овертаймов.
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askarik1992
НБА заняться что ли нечем играли так всегда а щас менять собрались что за бред.. Верните матч звезд запад восток как это всегда было а не выделять отдельных игроков в их личные команды это просто глупо
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Ilovethisgame77
Смешно))
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askarik1992
Какие игроки неженки стали получают в разы больше чем раньше так еще и игры пропускают от усталости и все 48 минут сыграть не могут... И не надо говорить что нагрузки выросли темп игры не рекордный меньше 100 владенийв 60 был космос а щас жалкая пародия.. Пуляют трехи контакта то нет.. Раньше рубились а щас
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Kikir
Ответ Stivi M.D.
Надо просто уменьшить время овертайма, если уж они переживают за здоровье игроков, сделать не 5 минут, а 3
Ну и будет например три от)
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Kikir
Ответ Виктор Шакуров
И как это выглядеть будет?
Кто первый набрал определенное количество очков, тот и выиграл, например 20
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si40w
На месте парней из гетто я бы трижды задумался, прежде чем пытаться попасть в эту вашу НБА. Слишком, слишком тяжело там стало. 46 минут играть, это как вообще?!
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fedorbazaykin
Вы меня извините, но если на регулярку я ещё пойму, но если в плей-офф это дурь полная. Да, и непонятно, вот играют обычно всего один овертайм, редко когда больше, из-за этого менять все эти правила?
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пашу
Лучше сделайте что-нибудь с бесконечными паузами и тайм-аутами по 5 минут. Близкие игры больше трёх часов идут, а в ПО, наверное, и по 4 будут. В прямом эфире эти бесконечные хождения от скамейки до площадки и обратно невозможно смотреть
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Vagant
Ответ Stivi M.D.
Надо просто уменьшить время овертайма, если уж они переживают за здоровье игроков, сделать не 5 минут, а 3
Радикальнее надо, принять еще 2 команды. Устраивать 2х круговой турнир - 62 матча. А ОТ оставить. я бы еще секунду прибавлял на последнюю атаку в каждой четверти и ОТ. чтобы больше огня было.
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Vagant
Отмените практику b2b для начала.
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scorp19
Какой то бред. Его никто не заставлял столько играть, есть запасные.
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Алексааандр
ну да, бедный Кавай, полтора года восстанавливался после травмы и тут бедный столько играл, не дело это
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Виктор Шакуров
И как это выглядеть будет?
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Stivi M.D.
Надо просто уменьшить время овертайма, если уж они переживают за здоровье игроков, сделать не 5 минут, а 3
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фанат баскетбола
46 минут! куда деваться?
+5
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Bashibuzuck
Дичь какая то
+13
-1
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osipovdmitry
Трэш
+7
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bunakin
Надеюсь, этого не сделают
+25
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