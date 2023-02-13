«Жирона» и Пьерр Ориола расторгли контракт

« » и «большой» Пьерр Ориола (30 лет, 208 см) договорились о расторжении контракта.

Клуб не стал указывать причины принятого решения.

Ориола принял участие лишь в 7 матчах АСВ за команду, набирая 2,7 очка. По ходу сезона экс-игрок «Барселоны» испытывал проблемы со спиной.

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