Донте Дивинченцо и Дуайт Пауэлл – в Топ-10 моментов матчей НБА 8 февраля
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 8 февраля.
Топ-10 возглавили Донте Дивинченцо («Голден Стэйт») и Дуайт Пауэлл («Даллас»).
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