Леброн Джеймс: «Ужасно устал, но ко вторнику буду готов»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Новым Орлеаном» (126:131) заявил, что старается думать о результатах, а не о приближении к рекорду НБА по набранным очкам.

Джеймс в субботу записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач за 40 минут.

Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара (38 387).

«Я хочу побеждать. Нужно подходить к игре с правильным настроем и смотреть, что из этого получится.

Ужасно устал, но ко вторнику буду готов», – заявил Леброн.

На следующей неделе «Лейкерс» проведут два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против «Милуоки» в четверг.

Учитывая среднюю результативность 38-летнего Джеймса в нынешнем сезоне в 30,0 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из предстоящих домашних встреч.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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2 комментария

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Джонни-массажист
Тако- вторнику!!!!!
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Xell
Ко вторнику уже могут и Ирвинга подогнать))
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