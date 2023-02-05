Звездный форвард «Лейкерс» после матча с « » (126:131) заявил, что старается думать о результатах, а не о приближении к рекорду НБА по набранным очкам.

Джеймс в субботу записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач за 40 минут.

Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения (38 387).

«Я хочу побеждать. Нужно подходить к игре с правильным настроем и смотреть, что из этого получится.

Ужасно устал, но ко вторнику буду готов», – заявил Леброн.

На следующей неделе «Лейкерс» проведут два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против «Милуоки» в четверг.

Учитывая среднюю результативность 38-летнего Джеймса в нынешнем сезоне в 30,0 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из предстоящих домашних встреч.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»