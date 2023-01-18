Фред Ванвлит и «Рэпторс» готовы к тому, чтобы возобновить контрактные переговоры после завершения сезона

Разыгрывающий « » перед началом сезона принял решение не торопиться с продлением контракта.

«Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 года – максимально возможный контракт на тот момент. Отмечается, что Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.

По информации обозревателя Yahoo! Sports Джейка Фишера, Ванвлит и «Рэпторс» открыты к тому, чтобы возобновить контрактные переговоры после завершения сезона.

Ванвлит может стать свободным агентом в межсезонье-2023, если откажется от опции игрока на 22,8 миллиона. Ожидается, что именно так он и поступит.

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