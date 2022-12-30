Комментатор «Буллс»: «Кто-то уже должен прописать двоечку Грэйсону Аллену, чтобы он перестал играть в свои игры»

Теги Чикаго Милуоки НБА Демар Дерозан Стэйси Кинг Алекс Карузо Грэйсон Аллен Баскетбол

Комментатор «Буллс» Стэйси Кинг считает, что защитник «Бакс» Грэйсон Аллен должен поплатиться за свои грязные приемы во время матчей.

Аллен имеет плохую репутацию в Чикаго. Защитник «быков» Алекс Карузо пропустил семь недель из-за перелома запястья после жесткого фола Грэйсона во время встречи команд в Милуоки в январе прошлого года.

В среду Аллен сбил с ног защитника «Буллс» Демара Дерозана.

«Кто-то уже должен прописать двоечку Грэйсону Аллену. Я гарантирую, тогда он перестанет играть в свои игры. Пора уже это сделать, потому что он постоянно так поступает. И посмотрите на то, как ведут себя его одноклубники во время потасовки. Они все понимают, они все видят», – заявил Кинг, комментируя эпизод с Алленом и Дерозаном.

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2 комментария

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edmondio
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это к Дрэймонду
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Коля Постнов
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Мне Аллен внешностью и поведением напоминает персонажа Джереми Реннера в фильме S.W.A.T: спецназ города ангелов.
Такой же мелкий и скользкий «редиска»
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