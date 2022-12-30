Комментатор «Буллс» Стэйси Кинг считает, что защитник «Бакс» должен поплатиться за свои грязные приемы во время матчей.

Аллен имеет плохую репутацию в . Защитник «быков» пропустил семь недель из-за перелома запястья после жесткого фола Грэйсона во время встречи команд в в январе прошлого года.

В среду Аллен сбил с ног защитника «Буллс» .

«Кто-то уже должен прописать двоечку Грэйсону Аллену. Я гарантирую, тогда он перестанет играть в свои игры. Пора уже это сделать, потому что он постоянно так поступает. И посмотрите на то, как ведут себя его одноклубники во время потасовки. Они все понимают, они все видят», – заявил Кинг, комментируя эпизод с Алленом и Дерозаном.

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