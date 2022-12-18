19-летний баскетболист Алексей Соболев погиб от удара током в Таиланде

Российский баскетболист (3х3) Алексей Соболев погиб от удара током во время игры на общественной площадке в городе Паттайе (Таиланд).

Местные СМИ приводят разные версии гибели. Соболев получил смертельный удар током либо от оголенных проводов, лежащих в траве неподалеку от площадки, либо от контакта с фонарным столбом, поверхность которого не была должным образом изолирована.

Соболев погиб на месте от полученных травм. Прибывшие врачи пытались реанимировать баскетболиста, но оказались бессильны.

Россиянин выступал за команду «Shoot in Dragons». Он регулярно принимал участие и побеждал в турнирах 3х3, организованных Баскетбольной ассоциацией Таиланда.

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