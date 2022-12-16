Джо Инглс планирует выйти в понедельник против «Пеликанс». Игрок пропустил 10 месяцев

Теги травмы Милуоки Новый Орлеан НБА Джо Инглс Баскетбол

Форвард «Милуоки» Джо Инглс планирует выйти на площадку в матче против «Нового Орлеана» в понедельник, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Австралиец пропустил почти 10 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Игрок получит разрешение вернуться в строй, если успешно проведет субботнюю тренировку «5 на 5».

В июле этого года Инглс на правах свободного агента подписал с «Бакс» годовой контракт на 6,5 млн долларов.

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2 комментария

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PepTillIDie
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Батя вернулся из хлебного
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Против грусти
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Удачи, Джо!
Приятная неожиданность😉
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