Яннис – о дне рождения: «После того, как уложу детей спать, может произойти все что угодно»

Форвард «Милуоки» рассказал о том, как планирует отпраздновать свой день рождения (6 декабря).

«Не знаю, что приготовит для меня моя леди. Возможно, это будет торт, открытка, часы или даже какие-то ювелирные изделия. Не хочу устраивать ужин. На следующий день у меня игра.

Мне нужно хорошо отдохнуть и восстановиться. Проведу время с детьми. После того, как уложу их спать, может произойти все что угодно. Возможно, мы немного почудим, это же мой День рождения», – признался Адетокумбо.

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