Кристапс Порзингис – о поражении от «Селтикс»: «Мы пока не на том уровне, чтобы не быть включенными в игру все время»
Форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис поделился впечатлениями после поражения от «Селтикс» (121:130).
«Вашингтон» превзошел финалиста плей-офф-2022 в четвертой четверти со счетом 33:17, но этого оказалось недостаточно для победы.
«Мы выяснили, что недостаточно хороши для того, чтобы не быть включенными в игру все время.
Нельзя выключаться. Мы не на том уровне, чтобы сказать себе: «Ну все, сейчас переходим на новый уровень и все получится». Не можем позволять себе не играть все 48 минут, особенно против команд такого высокого уровня», – заявил Порзингис.
«Вашингтон» идет 8-м на Востоке с результатом 10-10.
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