Кристапс Порзингис – о поражении от «Селтикс»: «Мы пока не на том уровне, чтобы не быть включенными в игру все время»

Форвард «Уизардс» поделился впечатлениями после поражения от «Селтикс» (121:130).

«Вашингтон» превзошел финалиста плей-офф-2022 в четвертой четверти со счетом 33:17, но этого оказалось недостаточно для победы.

«Мы выяснили, что недостаточно хороши для того, чтобы не быть включенными в игру все время.

Нельзя выключаться. Мы не на том уровне, чтобы сказать себе: «Ну все, сейчас переходим на новый уровень и все получится». Не можем позволять себе не играть все 48 минут, особенно против команд такого высокого уровня», – заявил Порзингис.

идет 8-м на Востоке с результатом 10-10.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?