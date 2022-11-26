Дирк Новицки – о поражении от «Уорриорз» в 1-м раунде плей-офф-2007: «Расстроился больше, чем после поражения в финальной серии»
Легенда «Далласа» Дирк Новицки рассказал, как он переживал поражение от «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф 2007 года.
«Мы были явными фаворитами в борьбе за чемпионство, я был здоров и показывал лучший баскетбол в своей карьере. Но мы столкнулись с «Голден Стэйт», который был в ударе, и проиграли в первом раунде. Я расстроился больше, чем после поражения в финальной серии. Я думаю, что это был худший момент в моей карьере.
Я хотел уехать немедленно. Я сказал «Мэверикс», что я расстроен и уезжаю. Но потом позвонили из НБА и сказали, что я не могу уехать, потому что есть вероятность, что я выиграю награду MVP. Тогда я подумал: «Да вы издеваетесь надо мной». Это был единственный сезон, когда я не хотел эту награду. Я хотел уехать как можно дальше», – рассказал Новицки.
В 2011-м у «Хит» не было «большого трио». В том финале играли «Даллас» Новицки и «Майами» Уэйда, а Леброн облажался
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