Дирк Новицки: «В 27 я полностью изменил питание, это было потрясающе»

Прославленный игрок рассказал о том, как диета повлияла на его карьеру.

«В начале моей карьеры в конце 90-х мы не так много знали о питании, как вы сейчас. Я имею в виду, что сейчас все веганы, едят продукты без глютена и все такое. Возможно, эта волна постепенно начиналась уже тогда, но меня такое не сильно заботило. Я не думал, что это станет для меня важным делом. Так что в основном я ел гамбургеры и сэндвичи с курицей после матчей, а пасту – перед игрой.

Когда вы становитесь старше, начинаете больше заботиться о своем теле и больше узнаете о том, что вы с ним делаете. Я полностью изменил свое питание, когда мне было 27-28 лет. О, это было потрясающе. Всегда говорю, что вернулся бы в то время и сделал это раньше. В 27-28 лет я был в расцвете сил и должен был чувствовать себя прекрасно, но этого не происходило.

Я начал больше читать и изменил практически все. Убрал из своего рациона сахар, газированные напитки, десерты во время сезона. Я почти исключил алкоголь и полностью отказался от красного мяса. Последние 10 лет моей карьеры я строго следил за этим», – признался Новицки.

Форвард провел 21 сезон в НБА и завершил карьеру в 2019 году в возрасте 40 лет. Он становился чемпионом в 2011 году и был признан MVP в 2007 году, 14 раз участвовал в Матчах всех звезд и был включен в топ-75 лучших игроков в истории.

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