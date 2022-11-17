Японский клуб отчислил Кайла О’Куинна за нарушение условий контракта

Японский клуб «Сихорсес Микава» объявил о расторжении соглашения с тяжелым форвардом ’Куинном (32 года, 205 см) за нарушение условий контракта.

В 9 матчах за японскую команду американец набирал в среднем 13,9 очка, 8,6 подбора и 3,1 передачи.

О’Куинн провел восемь сезонов в НБА, выступая за «Орландо», «Нью-Йорк», «Индиану» и «Филадельфию» с показателями 5,4 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

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