Марчин Гортат: «Если Ирвинг хочет узнать о том, о чем говорил, я могу пригласить его в Польшу»

Бывший игрок , польский центровой пригласил разыгрывающего Кайри Ирвинга в Польшу, чтобы тот лучше узнал историю евреев.

«Если Ирвинг хочет узнать о том, о чем говорил, я могу пригласить его в Польшу, и он узнает больше обо всей ситуации», – цитирует Гортата TMZ Sports.

Также поляк заявил, что продвижение Ирвингом документального фильма «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» – это «совершенно неправильно».

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют