Ростислав Вергун – о поражении от «Зенита»: «Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун заявил, что матч против такого соперника, как «Зенит» (53:91), станет хорошим толчком для белорусской команды.
«Эту игру точно нельзя занести нам в актив. Очень рад, что иногда нам удавалось справиться с волнением, на нас не давил никакой груз ответственности, у нас много что получалось, особенно в первой половине.
Находили неплохие атаки. Но уровень мастерства имеет ключевую роль, потому что в конце атаки просто не могли завершить владение. Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня, думаю, это будет хорошим толчком для нас», – сказал Вергун.
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