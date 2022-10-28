Ростислав Вергун – о поражении от «Зенита»: «Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня»

Главный тренер заявил, что матч против такого соперника, как (53:91), станет хорошим толчком для белорусской команды.

«Эту игру точно нельзя занести нам в актив. Очень рад, что иногда нам удавалось справиться с волнением, на нас не давил никакой груз ответственности, у нас много что получалось, особенно в первой половине.

Находили неплохие атаки. Но уровень мастерства имеет ключевую роль, потому что в конце атаки просто не могли завершить владение. Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня, думаю, это будет хорошим толчком для нас», – сказал Вергун.

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