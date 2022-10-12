Лука Дончич: «Стал ли я быстрее? Спросите у ребят, которые были на тренировке»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич подтвердил, что улучшил свои атлетические навыки в минувшее межсезонье.
«Ходят слухи, что этим летом вы стали быстрее. Это правда или ложь?» – спросил журналист.
«Конечно, так и есть. Спросите у ребят, которые были на тренировке», – ответил Дончич, улыбаясь.
Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад
Комментарии