Лука Дончич: «Стал ли я быстрее? Спросите у ребят, которые были на тренировке»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич подтвердил, что улучшил свои атлетические навыки в минувшее межсезонье.

«Ходят слухи, что этим летом вы стали быстрее. Это правда или ложь?» – спросил журналист.

«Конечно, так и есть. Спросите у ребят, которые были на тренировке», – ответил Дончич, улыбаясь.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад

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