«Мэверикс» и Факундо Кампаццо ведут активные переговоры о контракте на один год

Руководители и аргентинский разыгрывающий (31 год, 178 см) ведут активные переговоры о контракте на один год, сообщает инсайдер Марк Стейн.

15-е место в составе «Мэверикс» по-прежнему свободно.

Ранее агент Кампаццо заявил, что они будут ждать предложения от «Мэверикс» в течение 48 часов.

Аргентинец провел предыдущие два сезона за . В минувшем сезоне он набирал 5,1 очка и 3,4 передачи в среднем за матч.

Кампаццо неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в НБА. Также им интересуются клубы Евролиги «Фенербахче» и «Реал», за который он выступал с 2014 по 2020 год.

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