Джеди Осман: «Кавс» определенно могут стать победителем на Востоке»

Форвард «Кливленда» Джеди Осман прокомментировал переход в команду звездного атакующего защитника Донована Митчелла.
«Очевидно, что он сделает нас сильнее. Уверен, все в команде очень рады. Мы определенно можем стать победителем Восточной конференции в новом сезоне», – сказал Осман.
В нынешнее межсезонье турецкий баскетболист фигурировал в слухах о возможном обмене, но не был включен в сделку по приобретению Митчелла.
«Кавальерс» отправили в «Джаз» Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи и драфт-активы.
Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла