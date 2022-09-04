Джеди Осман: «Кавс» определенно могут стать победителем на Востоке»

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Форвард «Кливленда» Джеди Осман прокомментировал переход в команду звездного атакующего защитника Донована Митчелла.

«Очевидно, что он сделает нас сильнее. Уверен, все в команде очень рады. Мы определенно можем стать победителем Восточной конференции в новом сезоне», – сказал Осман.

В нынешнее межсезонье турецкий баскетболист фигурировал в слухах о возможном обмене, но не был включен в сделку по приобретению Митчелла.

«Кавальерс» отправили в «Джаз» Коллина СекстонаЛаури Маркканена, Очаи Агбаджи и драфт-активы.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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