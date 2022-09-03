Алекс Карузо: «Стараюсь использовать одноклубников в защите, знают они об этом или нет»

Теги Чикаго НБА Алекс Карузо Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо рассказал, за счет чего ему удается эффективно действовать в защите.

«Лучший навык при игре в защите – это умение использовать ваших товарищей по команде. Я стараюсь делать это как можно чаще, знают они об этом или нет», – признался Карузо.

В прошлом сезоне Алекс совершал 1,7 перехвата в среднем за матч и вошел в Топ-10 игроков НБА по данному показателю.

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