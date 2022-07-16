Алекс Карузо: «Янниса тяжело опекать, ему не дают фолы в нападении»

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Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо рассказал о причинах поражения в серии первого раунда плей-офф-2022 против «Милуоки» (1-4).

«К четвертой-пятой игре они нащупали нужный баланс. Думаю, значительную роль сыграло наличие у них большого опыта. И еще один важный момент. Когда Яннису не дают фолы в нападении, против него тяжело защищаться», – сказал Карузо.

В четвертом матче серии против «Буллс» Адетокумбо набрал 32 очка (11-22 с игры), в пятом – 33 очка (11-15 с игры).

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