Алекс Карузо: «Янниса тяжело опекать, ему не дают фолы в нападении»

Атакующий защитник рассказал о причинах поражения в серии первого раунда плей-офф-2022 против (1-4).

«К четвертой-пятой игре они нащупали нужный баланс. Думаю, значительную роль сыграло наличие у них большого опыта. И еще один важный момент. Когда Яннису не дают фолы в нападении, против него тяжело защищаться», – сказал Карузо.

В четвертом матче серии против «Буллс» Адетокумбо набрал 32 очка (11-22 с игры), в пятом – 33 очка (11-15 с игры).

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой