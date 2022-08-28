УНИКС подписал Максима Ткаченко на год

объявил о подписании контракта с разыгрывающим Максимом Ткаченко (30 лет, 185 см) до лета 2023 года.

Ткаченко выступал в за «Локомотив-Кубань», санкт-петербургский «Спартак», волгоградский «Красный Октябрь» и «Химки».

Прошлый сезон Максим провел в . В 38 матчах Суперлиги он набирал в среднем 12,3 очка, 4,6 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата.

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