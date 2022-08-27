УНИКС объявил о переходе Энтони Брауна

Форвард Энтони Браун (29 лет, 201 см) официально стал игроком . Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Это шестой иностранный баскетболист в составе УНИКСа. Казанская команда полностью израсходовала квоту по количеству легионеров в заявке на Единую лигу ВТБ.

В прошлом сезоне Браун выступал в основном за «Маккаби Ришон-ле-Цион». В 15 матчах чемпионата Израиля он набирал в среднем 15,3 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи.

Также на счету американца 41 матч в за , , и «Миннесоту».

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