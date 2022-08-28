Велимир Перасович: «Энтони Браун – отличный снайпер, обладающий большим опытом выступления в Европе»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход в казанскую команду американского форварда Энтони Брауна.

«Энтони Браун – отличный снайпер, обладающий большим опытом выступления в Европе.

Рассчитываем, что ему удастся ярко проявить себя в новом сезоне в составе нашей команды», – передает слова тренера официальный сайт УНИКСа.

Браун выступал с чемпионатах Испании, Франции, Турции и Израиля, а также в НБА.

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