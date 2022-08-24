Эксперт Ник Райт: «Если «Лейкерс» выиграют чемпионат, то споры по поводу величайшего игрока останутся в прошлом»

Известный эксперт Fox Sports Ник Райт заявил, что победа «Лейкерс» в предстоящем сезоне снимет вопрос о том, кто является величайшим игроком в истории .

«Я не думаю, что способны выиграть титул в нынешнем составе.

Но что будет, если в своем 20-м сезоне не только обойдет по количеству очков за карьеру, что должно случиться по ходу сезона, но и сделает это, играя на уровне символической сборной НБА, на котором он провел прошлый сезон, и каким-то образом команда выиграет чемпионат, обойдя «Бостон» по количеству титулов? Если все это произойдет, то споры по поводу величайшего игрока в истории останутся в прошлом.

Но «Лейкерс» не выиграют титул, если не добавят игрока, способного изменить ситуацию. Для этого им нужно расстаться с одним или, возможно, с обоими драфт-пиками», – сказал Райт.

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