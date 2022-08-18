Елена Баранова – о победе над США на Играх-1992: «Скотти Пиппен и Патрик Юинг показали большие пальцы: типа круто, девчонки»

Олимпийская чемпионка-1992 поделилась воспоминаниями о победе над сборной США в полуфинале Игр в Барселоне.

«У нас была спокойная сосредоточенность. Накануне встречи Евгений Яковлевич Гомельский нас собрал, и все ждали, что будет серьезная патриотическая беседа, призыв рвануть с флагами на баррикады, но все прошло совсем иначе. Он просто сказал, что верит в нас, и — это уже известная история — поставил перед нами несколько картонных упаковок белого вина, а потом ушел.

Кажется, некоторые лишь пригубили. Просто это был показательный жест, повод собраться и побеседовать. И мы друг другу сказали, что выходим только выигрывать. Никаких иных вариантов даже не рассматривали. И, что важно, у нас не было какого-то шапкозакидательского настроения. Никто не говорил, что мы сильнее и сейчас им покажем кузькину мать. На мой взгляд, таким лишь трус себя храбрит и пытается настроить.

Баскетболистки сборной США нас поздравили, признали, что мы смотрелись здорово, а они — нет. Причем на том матче присутствовала и американская мужская дрим-тим, мы с ними столкнулись по пути в раздевалку после встречи. Помню, там стояли и . Показали большие пальцы: типа круто, девчонки. Было приятно, что такие звезды оценили нашу работу», — рассказала Баранова в интервью RT.

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