Елена Баранова: «Спорт в Москве – освоение бюджетов и отчетность, тренеры «убивают» детей»

Олимпийская чемпионка-1992 раскритиковала систему подготовки юных баскетболистов в России.

«Я бы многое могла бы рассказать профильному отделу. В первую очередь, о неправильной, на мой взгляд, системе оплаты труда детских тренеров, у которых зарплата зависит от разряда – то есть побед на соревнованиях. Из-за ложных целей специалисту нужны не воспитанники, а триумфы. К сожалению, не все добросовестно подходят к своей работе.

Некоторые «убивают» детей в спортшколах, лишь бы они получали медали. У нас ведь в 13-14 лет рвут мениски и крестообразные связки! Как такое может быть? Поэтому очень много талантливых ребят, которые не могут дать результат здесь и сейчас, уходят в учебу. Просто тренер не может ждать, пока они разовьются. Это бич детского спорта.

Я ведь работала заместителем директора училища Олимпийского резерва в Москве с 2013 по 2020 год. Пыталась что-то делать на благо баскетбола, готовила юниоров для молодежных сборных, но поняла, что в работе под руководством дилетанта нет ни смысла, ни результата, ни удовольствия. И что сейчас спорт в Москве – это про освоение бюджетов и отчетность. Поэтому сейчас я занимаюсь семьей. Работаю таксистом для детей: отвезти на тренировку, забрать, встретить.

И потом, ну что я могу изменить? Сделаю так, что дети перестанут калечиться? Нет. Всегда найдутся такие родители, которые приведут ребенка к сумасшедшему тренеру, лишь бы получить квартиры-машины-премии. Изменю систему приоритетов? Вряд ли. Я любого могу научить попадать мячом в кольцо и играть в баскетбол, но глобально – без осознания проблемы федерацией и Минспорта – ситуация не изменится и сама не наладится», – сказала Баранова.

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