Елена Баранова: «За победу на Играх-1992 нам выдали премии в 3 тысячи долларов»

Олимпийская чемпионка-1992 назвала сумму призовых за победу на Играх-1992 в Барселоне.

«Нам выдали премии в 3 тысячи долларов. Причем наличными, прямо в Барселоне. Точно не помню, от кого она была — от федерации или от .

Тогда на эти деньги можно было, наверное, в небольшом городе купить небольшую квартиру. В Москве, конечно же, нет. Могу сказать, что в 1995 году цена на недвижимость в столице была в районе 400 долларов за квадратный метр. То есть всех денег хватило бы на 7,5 метра. А больше ничего мы не получали.

Мэр Юрий Лужков одно время говорил, что всем нуждающимся выдадут жилье. Но в итоге нас лишь включили в кооператив, а приобретали за свои. Это был один из последних таких домов после распада СССР. Дело было, честно говоря, ненадежное в то время, так как кооператив мог развалиться в любой момент. Но, к счастью, этого не случилось.

Так что олимпийцам 1990-х ничего не давалось так легко, как нынешним победителям. Квартиры, машины, премии и федеральные, и от регионов — только выигрывай», — заявила Баранова в интервью RT.

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